Washington impose de nouvelles restrictions de visas à des responsables iraniens

Les États-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles restrictions de visas visant 18 responsables du régime iranien et dirigeants du secteur des télécommunications, accusés d’avoir participé à la répression violente des récentes manifestations à travers le pays. La mesure, prise en vertu de la loi américaine sur l’immigration et la nationalité, s’applique également aux membres de leurs familles proches.

Le département d’État, par la voix de son principal porte-parole adjoint Tommy Piggott, a dénoncé une vague de violence et de répression contre des dizaines de milliers de manifestants pacifiques. Il a notamment pointé la coupure quasi totale d’internet imposée à l’échelle nationale, qualifiée d’inédite par son ampleur et sa durée, qui aurait empêché la documentation indépendante des abus et isolé les Iraniens du reste du monde.

Avec ces nouvelles désignations, 58 personnes sont désormais visées par ce régime de restrictions américaines, ciblant spécifiquement les auteurs présumés de violations graves des droits humains, notamment celles portant atteinte à la liberté d’expression et au droit de manifester pacifiquement.

Ces sanctions interviennent dans un contexte diplomatique délicat. Une nouvelle session de discussions entre Washington et Téhéran s’est tenue mardi à Genève. À l’issue de la rencontre, le vice-président américain JD Vance a estimé que les échanges "s’étaient bien passés", tout en précisant que l’Iran n’avait pas accepté l’ensemble des lignes rouges fixées par le président Donald Trump.

Ce dernier a qualifié ces pourparlers de "très importants" et affirmé qu’un accord restait possible, estimant que Téhéran souhaitait éviter les conséquences d’un échec. Il a toutefois critiqué la stratégie de négociation iranienne, évoquant le recours passé à des bombardiers B-2 pour neutraliser des capacités nucléaires iraniennes. Parallèlement, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a publié plusieurs messages menaçants en anglais sur les réseaux sociaux, alors même que les discussions étaient en cours.