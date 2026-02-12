Brighton : du porte-à-porte pour demander de ne pas acheter de produits israéliens

À Brighton, sur la côte sud de l’Angleterre, une initiative militante visant à créer une "zone sans apartheid" suscite un vif débat. Des bénévoles sillonnent les rues du centre-ville pour convaincre les habitants de ne plus acheter de produits israéliens, au nom de la solidarité avec les Palestiniens. Mais au sein de la communauté juive locale, l’opération est perçue comme un facteur supplémentaire d’insécurité dans un climat déjà tendu.

À l’origine de la campagne, un collectif local dont l’un des organisateurs, Seymour, qui préfère ne pas donner son nom complet, assume un positionnement antisioniste. Il assure ne pas être antisémite et compare son action au porte-à-porte classique des partis politiques. Selon lui, les échanges restent courtois et relèvent du débat démocratique. Les militants reconnaissent toutefois que certaines personnes peuvent se sentir mal à l’aise lorsqu’elles ouvrent leur porte à un appel au boycott.

Pour d’autres, la frontière est franchie. Vicky Bhogal, de l’organisation Jewish and Proud (Juif et fier), estime que cibler Israël revient de facto à cibler les Juifs britanniques attachés à ce pays. "On ne peut pas séparer les deux", affirme-t-elle, voyant dans l’antisionisme contemporain une nouvelle forme d’antisémitisme.

Ce sentiment est partagé par Fiona Sharpe, du Sussex Jewish Representative Council (Conseil représentatif juif du Sussex). Elle décrit une communauté "inquiète et vulnérable", confrontée à ce qu’elle considère comme une montée généralisée de l’antisémitisme dans la société britannique. Selon elle, certains Juifs se sentent contraints de préciser qu’ils ne soutiennent pas la politique israélienne pour être acceptés, une situation qu’elle juge inacceptable.

La controverse s’est également invitée dans la sphère culturelle. Le musicien Josh Breslaw, batteur du groupe "Oi Va Voi", a vu plusieurs concerts annulés après des pressions d’activistes pro-palestiniens. À Brighton, un organisateur a exigé que le groupe garantisse que sa performance ne serait pas politique, condition refusée par le musicien. Pour lui, il s’agit d’un "racisme anti-juif" manifeste, dénonçant une forme de "test de loyauté" imposé aux artistes juifs.

La députée verte de Brighton Pavilion, Sian Berry, a estimé que l’imposition de conditions supplémentaires à un groupe juif relevait clairement de l’antisémitisme.