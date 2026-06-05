L’Union européenne débloque 100 millions d’euros pour soutenir l’armée libanaise

L’Union européenne a annoncé jeudi une nouvelle aide de 100 millions d’euros destinée à renforcer les capacités de l’armée libanaise, dans un contexte marqué par la fragilité du cessez-le-feu récemment conclu entre Israël et le Liban.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a expliqué que cette assistance vise à soutenir les institutions sécuritaires libanaises alors qu’une trêve négociée sous médiation américaine tente de mettre fin à des mois d’affrontements. Selon elle, le cessez-le-feu offre une opportunité de prévenir une reprise du conflit à grande échelle, mais les événements récents montrent à quel point la situation demeure instable.

Kaja Kallas a notamment évoqué la mort d’un soldat de la FINUL, tué par un tir de mortier du Hezbollah, ainsi que les incidents qui continuent d’être signalés le long de la frontière israélo-libanaise. Ces développements, a-t-elle souligné, illustrent la fragilité des engagements pris par les différentes parties.

L’accord de cessez-le-feu a été conclu mercredi à Washington entre des représentants israéliens et libanais. Selon ses principes, l’arrêt des hostilités repose sur la cessation complète des tirs de roquettes du Hezbollah et sur le retrait des terroristes de l’organisation au nord du Litani.

Malgré cet accord, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a adopté un ton défiant. Il a affirmé que la "résistance armée" contre Israël se poursuivrait et a déclaré que les habitants du nord d’Israël ne connaîtraient pas la sécurité tant que des forces israéliennes resteraient présentes au Liban.

De son côté, le président libanais Joseph Aoun s’est montré plus optimiste. Il a dit espérer que les discussions en cours à Washington entre responsables américains, israéliens et libanais permettront d’aboutir à des avancées concrètes. Selon lui, ces efforts diplomatiques doivent conduire au retrait complet des forces israéliennes du sud du Liban et au déploiement de l’armée libanaise jusqu’à la frontière internationale reconnue.