Royaume-Uni : le chef de la police des West Midlands démissionne après la controverse sur l’interdiction de supporters israéliens

Le chef de la police des West Midlands, l’une des plus importantes forces de police du Royaume-Uni, a annoncé sa démission immédiate vendredi, après une vive polémique liée à l’interdiction de supporters israéliens lors d’un match de football à Birmingham l’an dernier.

Craig Guildford, chef constable de la police des West Midlands, était fortement critiqué depuis que son institution avait recommandé d’interdire l’accès au stade aux supporters du club israélien du Maccabi Tel Aviv pour un match de Ligue Europa contre Aston Villa, prévu le 6 novembre. Cette décision avait été justifiée par des considérations de sécurité.

La mesure avait toutefois provoqué un incident diplomatique, dans un contexte particulièrement tendu. Elle est intervenue peu après une attaque antisémite meurtrière dans une synagogue du nord-ouest de l’Angleterre et alors que les tensions étaient exacerbées par la guerre menée par Israël contre les terroristes du Hamas à Gaza.

Un rapport publié cette semaine par l’organisme britannique de contrôle de la police a mis en lumière de graves dysfonctionnements. Il reproche notamment à la police des West Midlands d’avoir fondé sa décision sur un match qui n’a jamais eu lieu et de ne pas avoir communiqué avec la communauté juive locale. Ces erreurs ont contribué à une perte de confiance.

À la suite de ces conclusions, la ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a déclaré ne plus avoir confiance en Craig Guildford. Ce dernier a alors annoncé son départ immédiat, estimant que la pression politique et médiatique autour de sa personne nuisait au travail quotidien des policiers et des personnels de la force.

La décision d’interdire les supporters israéliens avait été fermement condamnée à la fois par les gouvernements britannique et israélien. Des responsables communautaires juifs avaient accusé la police d’avoir déformé des renseignements sécuritaires et d’avoir sapé la confiance du public.

La ministre de l’Intérieur a jugé la démission du chef de la police appropriée, qualifiant les conclusions du rapport de "accablantes" et dénonçant une série de manquements ayant porté atteinte à la crédibilité de la police des West Midlands.

Le match de novembre s’est finalement déroulé sans incident majeur à l’intérieur du stade. En revanche, des manifestations pro-israéliennes et pro-palestiniennes ont eu lieu à l’extérieur, donnant lieu à l’interpellation de onze personnes par les forces de l’ordre.