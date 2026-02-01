Accord sur le nucléaire : Téhéran se dit "confiant"

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé se dire « certain » que l’Iran pourra parvenir à un accord avec les États-Unis sur le dossier concernant le nucléaire. Dans un entretien accordé à CNN, il a toutefois reconnu une profonde méfiance à l’égard de Washington, tout en soulignant que des échanges indirects menés par l’intermédiaire de pays amis de la région ont permis de rétablir un canal de dialogue.

« Nous avons perdu confiance dans les États-Unis en tant que partenaire de négociation, mais les échanges de messages via des pays amis ont permis d’établir un dialogue avec les Américains », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a assuré la veille que « l’Iran parle avec nous et le fait sérieusement ».

Abbas Araghchi a cependant refusé de s’engager sur l’ouverture de discussions directes avec Washington, estimant que « le dialogue doit porter sur le fond et non sur le format ». Interrogé sur le programme balistique iranien ainsi que sur les activités des groupes armés alliés de Téhéran au Yémen et au Liban, il a affirmé que les discussions devaient, à ce stade, se concentrer exclusivement sur la question nucléaire.

« Nous n’avons aucun intérêt à parler de sujets irréalisables et à perdre l’occasion de conclure un accord juste et applicable, qui garantisse l’absence d’armes nucléaires », a-t-il ajouté, estimant qu’un tel objectif pourrait être atteint « dans un délai relativement court ».

Parallèlement à ces déclarations conciliantes, le ministre iranien a réitéré les avertissements formulés ces dernières semaines. Il a affirmé que son pays était prêt à un conflit si les négociations échouaient, qualifiant une guerre de « catastrophe pour tous ». Plus tôt dans la journée, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a menacé qu’une attaque contre l’Iran conduirait à une guerre régionale, précisant que les bases américaines dans la région seraient alors considérées comme des cibles légitimes par l’armée iranienne.