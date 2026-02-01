Trump évoque des discussions "sérieuses" avec l’Iran, Israël alerte sur la menace balistique

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche que l’Iran menait des discussions "sérieuses" avec Washington, dans un contexte de fortes tensions régionales et de craintes liées à une éventuelle action militaire américaine. S’adressant à des journalistes, il a affirmé que Téhéran devait parvenir à un accord visant à écarter définitivement la question de l’arme nucléaire. "Beaucoup de choses se passent concernant l’Iran. Nous avons envoyé une force navale massive dans la région. Ils discutent, nous verrons ce qui arrivera", a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que la pression militaire reste élevée, les États-Unis cherchant à renforcer leur position tout en laissant la porte ouverte à une issue diplomatique.

Parallèlement, un haut responsable militaire israélien a confié à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet que l’État hébreu ne pouvait accepter la capacité balistique actuelle de l’Iran. Selon lui, lors de l’opération "Réveil du lion" en juin dernier, Téhéran disposait déjà d’environ 2 000 missiles. Depuis les frappes subies, l’Iran aurait relancé et intensifié sa production, renforçant de manière significative son arsenal.

Ce responsable souligne que l’Iran est désormais en mesure de lancer des dizaines de missiles simultanément, ce qui constitue, aux yeux d’Israël, une menace stratégique majeure. Il insiste sur le fait que le danger iranien ne se limite pas à la seule dimension nucléaire, mais englobe pleinement les capacités balistiques.

Dans les milieux sécuritaires israéliens, un certain scepticisme demeure quant à l’ampleur d’une éventuelle frappe américaine si celle-ci devait avoir lieu. Les experts estiment qu’une action militaire efficace devrait impérativement neutraliser les systèmes de lancement de missiles afin de réduire durablement le risque. "Israël ne pourra pas vivre avec la menace des missiles iraniens", a conclu le haut responsable, résumant la position dominante au sein de l’appareil de défense.