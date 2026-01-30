Iran : Trump évoque un dialogue mais envisage une offensive terrestre

Le président américain Donald Trump a confirmé avoir récemment échangé avec l’Iran et affirmé qu’il comptait reprendre ces discussions, tout en avertissant que les États-Unis n’excluaient pas le recours à la force militaire si la voie diplomatique échouait.

« Nous avons de très grands et très puissants navires qui naviguent vers l’Iran en ce moment, et ce serait formidable si nous n’avions pas à les utiliser », a déclaré le président devant la presse, soulignant le déploiement d’importants moyens militaires américains dans la région. Interrogé sur l’existence de contacts récents avec Téhéran, Donald Trump a répondu : « J’en ai eu et j’en prévois. »

Selon le New York Times, le président a par ailleurs été briefé sur plusieurs options militaires visant l’Iran, destinées à affaiblir ses programmes nucléaire et balistique ainsi que le pouvoir du guide suprême Ali Khamenei. Parmi ces scénarios figureraient notamment des raids menés par des troupes américaines sur le sol iranien, même si aucune décision n’a encore été arrêtée.

D’après des responsables américains cités par le quotidien, Donald Trump adopterait une stratégie similaire à celle employée face au Venezuela : renforcer la pression militaire à proximité du pays tout en menaçant son leadership, afin de forcer l’acceptation de ses exigences et éviter, si possible, une confrontation armée directe.