Donald Trump envisage une frappe majeure contre l’Iran après l’échec des discussions sur le nucléaire

Le président américain Donald Trump envisage sérieusement une nouvelle opération militaire d’envergure contre l’Iran, alors que les échanges exploratoires entre Washington et Téhéran sur le nucléaire et les missiles balistiques n’ont débouché sur aucune avancée concrète, selon plusieurs sources proches du dossier.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a récemment sommé l’Iran de négocier un accord "juste et équitable" excluant toute arme nucléaire, avertissant qu’une prochaine frappe américaine serait "bien pire" que celle menée l’été dernier contre plusieurs sites nucléaires iraniens. À ce stade, aucune décision finale n’a été prise, mais la Maison-Blanche estime que ses options militaires se sont élargies avec le déploiement renforcé de forces américaines dans la région.

Le porte-avions USS Abraham Lincoln et son groupe aéronaval ont rejoint l’océan Indien et se rapprochent de l’Iran, offrant à Washington des capacités accrues de frappe et de protection de ses alliés face à d’éventuelles représailles. Parallèlement, les États-Unis ont commencé à déployer des systèmes de défense antimissile supplémentaires, notamment des batteries Patriot et, selon plusieurs sources, des dispositifs THAAD.

Les discussions indirectes entre les deux pays, menées notamment par l’intermédiaire de diplomates omanais et via l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, se sont rapidement enlisées. Les États-Unis exigent l’arrêt définitif de l’enrichissement de l’uranium, des restrictions sur le programme balistique iranien et la fin du soutien de Téhéran à ses alliés régionaux. L’Iran refuse toute discussion sur ses missiles et limite le dialogue à la seule question nucléaire, laissant les négociations dans l’impasse.

Téhéran a réagi avec fermeté aux menaces américaines. Abbas Araghchi a affirmé que les forces armées iraniennes étaient prêtes à répondre "immédiatement et puissamment" à toute attaque. Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême Ali Khamenei, a averti qu’une action militaire serait considérée comme un acte de guerre et a explicitement menacé Tel-Aviv.

Selon les services de renseignement américains, l’Iran se trouve néanmoins dans une position de faiblesse historique, après les frappes américaines et israéliennes de l’an dernier, l’affaiblissement de ses relais régionaux et les récentes manifestations internes. Donald Trump a même évoqué un possible changement de régime, estimant qu’"il est temps de chercher une nouvelle direction en Iran".

Toutefois, plusieurs responsables américains reconnaissent la complexité d’un tel scénario. Contrairement à d’autres opérations récentes, une frappe contre l’Iran serait militairement risquée et politiquement lourde de conséquences. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont d’ailleurs exclu toute utilisation de leur territoire ou de leur espace aérien pour une opération américaine, illustrant les fortes inquiétudes régionales face à une possible escalade.