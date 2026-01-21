Téhéran menace Washington d’une riposte totale en cas d’attaque

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a lancé l’avertissement le plus explicite à ce jour à l’adresse des États-Unis, affirmant que l’Iran répondrait "avec tous les moyens disponibles" en cas de nouvelle attaque américaine. Cette déclaration intervient dans un contexte de très fortes tensions, alors que Téhéran fait face à une vague de contestation interne violemment réprimée et que les mouvements militaires américains se multiplient autour du Moyen-Orient.

Dans une tribune publiée par le Wall Street Journal, Araghchi évoque la capacité et la détermination des forces armées iraniennes, assurant que la retenue observée par l’Iran lors de la guerre de douze jours lancée par Israël en juin 2025 ne se répéterait pas nécessairement. Il prévient qu’un affrontement ouvert serait "féroce", durerait bien au-delà de ce que ses adversaires anticipent et finirait par embraser l’ensemble de la région, avec des répercussions mondiales pour les populations civiles.

Ces propos surviennent alors que l’invitation du ministre iranien au Forum économique mondial de Davos a été retirée en raison de la répression sanglante des manifestations en Iran. Parallèlement, un groupe aéronaval américain se dirige vers le Moyen-Orient depuis l’Asie, tandis que des avions de combat et d’autres équipements militaires américains sont signalés dans la région, dans un climat déjà alourdi par une récente opération américaine au Venezuela ayant conduit à l’arrestation de Nicolás Maduro.

Dans son texte, Abbas Araghchi minimise la durée et l’ampleur des troubles, affirmant que "la phase violente" n’aurait duré que moins de 72 heures et imputant les violences à des manifestants armés. Des vidéos sorties clandestinement du pays malgré une coupure d’internet semblent pourtant montrer les forces de sécurité faisant usage de tirs à balles réelles contre des protestataires apparemment désarmés, un point que le ministre n’aborde pas.

Selon un responsable iranien cité dans la région, les autorités auraient confirmé la mort d’au moins 5 000 personnes depuis le début des manifestations, dont environ 500 membres des forces de sécurité. Un bilan qui alimente les critiques internationales et renforce la pression sur Téhéran.

Tout en affirmant "abhorrer la guerre", Abbas Araghchi dit vouloir parler avec franchise : "si l’Iran est attaqué de nouveau, la riposte sera totale". Une ligne dure qui accroît encore les inquiétudes quant à une possible escalade militaire entre l’Iran, les États-Unis et leurs alliés.