Attaque de drone en Égypte : l’avertissement de l’Iran au trafic énergétique mondial

Deux responsables iraniens ont affirmé au New York Times que l’attaque contre le port de Damiette visait à montrer que l’Iran pouvait causer des dommages bien plus importants au transport maritime et à l’approvisionnement énergétique en cas d’escalade.

L’Iran n’a pas officiellement revendiqué l’explosion survenue dans le port égyptien de Damiette. Deux responsables iraniens s’exprimant sous couvert d’anonymat ont toutefois affirmé au New York Times qu’elle avait été provoquée par un drone.

Selon eux, l’opération constituait un avertissement : en cas d’intensification du conflit, Téhéran serait capable de perturber davantage le trafic maritime mondial et les approvisionnements énergétiques. Ils n’ont pas précisé si l’attaque avait été directement menée par l’Iran ou par l’un de ses groupes alliés au Moyen-Orient.

L’explosion s’est produite dans une installation de gaz naturel liquéfié et a provoqué l’incendie de deux navires de stockage. Selon Reuters, le drone a frappé l’Energos Winter, appartenant à une entreprise américaine. Les flammes se sont ensuite propagées au GasLog Salem. Les équipages ont été évacués et l’incendie a été maîtrisé.

Trois jours avant l’attaque, la télévision iranienne avait cité le port de Damiette comme une possible cible de représailles contre les intérêts ukrainiens, après une attaque inhabituelle de Kiev contre un navire iranien en mer Caspienne.

Une carte diffusée à l’antenne sous le titre « Quelles pourraient être les cibles de la vengeance iranienne contre l’Ukraine ? » indiquait plusieurs sites au Moyen-Orient et au-delà, dont Damiette.

La télévision iranienne présentait le terminal gazier du port comme une porte d’entrée des exportations vers l’Europe, avec une capacité annuelle de production de 5,2 millions de tonnes. Des médias iraniens avaient également menacé de frapper des infrastructures liées aux livraisons de pétrole et de gaz vers le continent européen.

L’attaque est intervenue malgré une tentative d’apaisement entre Kiev et Téhéran. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays s’étaient entretenus mardi. À l’issue de cet échange, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi avait assuré que son pays ne recherchait « pas l’escalade », tout en réclamant une indemnisation à l’Ukraine.