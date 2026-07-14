De hauts responsables du Hamas ont rencontré plusieurs dirigeants iraniens le 3 juillet à Téhéran, en marge des funérailles du guide suprême Ali Khamenei, selon des informations diffusées mardi soir par Kan. Cette réunion officielle, présentée par l’organisation terroriste palestinienne comme une "rencontre de coordination des dirigeants", a porté sur la situation à Gaza, les négociations en cours et l’avenir du Hamas après la guerre.

La délégation iranienne comprenait notamment le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le commandant des Gardiens de la révolution Ahmad Vahidi. Le Hamas était représenté par plusieurs de ses principaux dirigeants, dont Mohammed Darwish, Moussa Abou Marzouk et Zaher Jabarin.

Au cours de la rencontre, les responsables du Hamas ont exposé les difficultés auxquelles l’organisation est confrontée dans la bande de Gaza et présenté les derniers développements des pourparlers. Ils ont également réaffirmé leur refus catégorique de tout désarmement, de toute tutelle étrangère et de tout projet prévoyant leur exclusion politique ou administrative de Gaza au lendemain de la guerre.

La délégation a remis aux dirigeants iraniens un document détaillant ses principales demandes. Le Hamas souhaite notamment que Téhéran lui fournisse une protection diplomatique et utilise son influence régionale pour soutenir ses positions dans les négociations. L’organisation réclame aussi que le dossier de Gaza soit intégré à toute future discussion entre l’Iran et les États-Unis, avec pour priorité l’arrêt des opérations militaires israéliennes dans le territoire.

Le Hamas a également demandé la poursuite de l’aide financière iranienne et le rétablissement de ses voies d’approvisionnement afin de reconstruire ses capacités militaires. Les Gardiens de la révolution ont par ailleurs été appelés à maintenir les "fronts de soutien" régionaux en état d’alerte élevé, afin de disposer d’un moyen de pression et de dissuasion en cas de reprise des combats par Israël.

Selon Kan, les responsables iraniens ont accepté l’ensemble de ces demandes. Ils auraient promis de poursuivre leur soutien financier au Hamas, d’intégrer ses revendications aux priorités diplomatiques de Téhéran et de continuer à soutenir la cause palestinienne jusqu’à une "victoire complète". L’Iran se serait également engagé à défendre les positions de l’organisation terroriste dans ses discussions internationales et régionales.