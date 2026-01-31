Crise en Iran : le président accuse Washington, Israël et l’Europe d’attiser les tensions

Le président iranien Massoud Pezeshkian a réagi aux récentes manifestations qui secouent le pays en appelant à une écoute attentive des revendications populaires, tout en dénonçant ce qu’il décrit comme des tentatives de déstabilisation. « Il est impératif d’écouter les manifestants, mais certains cherchent à diviser le pays et à attiser la discorde », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par les médias iraniens.

Dans une allocution au ton ferme, le chef de l’État a affirmé que les autorités iraniennes étaient « engagées à suivre la voie de la justice » et à « se dresser comme un rempart » contre toute menace visant le peuple iranien, qu’elle provienne de l’intérieur ou de l’extérieur du pays. Il a insisté sur la nécessité de préserver l’unité nationale face à un contexte qu’il juge particulièrement sensible.

Massoud Pezeshkian a également pointé du doigt des acteurs étrangers, accusés d’avoir exacerbé les tensions. Selon lui, le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que l’Europe auraient « attisé » les crispations observées lors des récentes protestations. Sans entrer dans les détails, il a estimé que ces prises de position extérieures contribuaient à nourrir un climat d’instabilité.

Ces déclarations interviennent alors que l’Iran fait face à une contestation récurrente, alimentée par des revendications économiques, sociales et politiques.

Selon les derniers chiffres communiqués par des organisations indépendantes et des ONG de défense des droits humains, la répression des manifestations en Iran depuis la fin décembre 2025 s’est traduite par un nombre très élevé de morts et de victimes. La difficulté d’accès à l’information, dans un contexte de quasi-black-out d’Internet, complique cependant la vérification des chiffres.