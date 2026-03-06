Des dizaines d’officiers iraniens auraient fui le Liban craignant d'être ciblés par Israël

Des dizaines d’officiers du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) auraient fui le Liban ces deux derniers jours, craignant d’être pris pour cible par des frappes israéliennes, selon des informations rapportées par Axios. Citant de hauts responsables israéliens de la défense et une autre source informée, le média affirme que la plupart de ces militaires appartiennent à la Force Al-Qods, la branche chargée des opérations extérieures du corps des Gardiens de la révolution.

Ces officiers jouent généralement le rôle de conseillers militaires auprès du groupe terroriste Hezbollah et disposent d’une influence importante sur les opérations de l’organisation soutenue par Téhéran. Selon l’une des sources citées, ce départ pourrait se poursuivre dans les prochains jours, alors que l’intensification des frappes israéliennes contre les infrastructures du Hezbollah et les positions liées à l’Iran accroît les risques pour les cadres militaires iraniens présents sur le territoire libanais.

D’après le média, un petit nombre d’officiers iraniens devraient néanmoins rester au Liban afin de maintenir la présence de la Force Al-Qods et de continuer à assurer la coordination avec le Hezbollah. Cette évolution intervient dans un contexte d’escalade militaire régionale, marqué par des frappes israéliennes intensifiées contre les réseaux du Hezbollah et les positions associées à l’Iran.