Des experts alertent : le programme nucléaire iranien reste intact dans ses capacités

Malgré les frappes israéliennes et américaines menées ces derniers mois contre les installations nucléaires iraniennes, plusieurs anciens responsables israéliens du renseignement et de la sécurité estiment que le programme nucléaire de Téhéran est loin d'avoir été éliminé.

Lors d'une conférence sur la sécurité nationale organisée par Yedioth Ahronoth en partenariat avec l'Institute for National Security Studies (INSS), les intervenants ont estimé que si les infrastructures nucléaires iraniennes avaient subi d'importants dégâts, l'Iran conservait les moyens de relancer son programme.

Selon Ynet, Avner Vilan, ancien haut responsable de la sécurité israélienne, a affirmé que Téhéran disposait toujours d'environ 450 kg d'uranium enrichi à 60 %, de centrifugeuses avancées ayant survécu aux frappes ainsi que du savoir-faire scientifique nécessaire pour poursuivre ses activités nucléaires.

« Il n'existe aucun élément unique dont la destruction ferait disparaître le programme nucléaire iranien », a-t-il déclaré, évoquant également l'existence d'un nouveau site souterrain profondément enfoui, surnommé « Pickaxe Mountain », qui serait difficilement vulnérable aux bombes antibunkers conventionnelles.

Sima Shine, ancienne directrice de la division Recherche du Mossad et chercheuse à l'INSS, a estimé que le débat interne en Iran avait évolué depuis les récents conflits. Selon elle, les partisans de l'acquisition de l'arme nucléaire sont désormais plus influents. Elle a averti que si l'Iran conservait son stock d'uranium hautement enrichi et continuait d'exploiter ses centrifugeuses avancées, il pourrait atteindre la capacité de produire une arme nucléaire en quelques semaines, tout en soulignant qu'il n'était pas certain que Téhéran choisisse cette voie.

De son côté, Danny Citrinowicz, ancien responsable du dossier iranien au renseignement militaire israélien, a estimé qu'Israël n'avait pas lancé sa campagne militaire parce que l'Iran était sur le point de fabriquer immédiatement une bombe nucléaire, mais afin de profiter d'une opportunité stratégique. Il a toutefois jugé que les frappes n'avaient pas modifié la motivation fondamentale du régime iranien.

Les intervenants ont également évoqué la reprise des discussions entre Washington et Téhéran sur le nucléaire. Avner Vilan a plaidé pour une stratégie combinant renseignement, opérations clandestines, pression militaire, diplomatie et accords internationaux afin de retarder durablement le programme nucléaire iranien.

Enfin, Sima Shine a mis en garde contre l'idée d'une confrontation permanente avec l'Iran. « Si le régime iranien ne tombe pas, même dans cinquante ans, cela ne peut pas être l'avenir de l'État d'Israël », a-t-elle déclaré.