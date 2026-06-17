Donald Trump exclut une levée immédiate des sanctions contre l’Iran
Donald Trump affirme que l’accord avec l’Iran ne prévoit pas de levée immédiate des sanctions.
Interrogé lors d’un entretien bilatéral avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, Donald Trump a assuré que le mémorandum d’entente avec Téhéran ne contenait pas de mesures immédiates d’allègement des sanctions.
À la question de savoir si l’accord prévoyait une levée rapide des sanctions, le président américain a répondu par la négative, avant d’ajouter que l’Iran devait « bien se comporter ».
Donald Trump a également rejeté les informations évoquant un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars financé par les pays du Golfe. Selon lui, les États-Unis ne financeront pas un tel dispositif et n’y investiront « pas dix cents ».
Le président américain a toutefois précisé que des investissements privés ou étrangers pourraient être réalisés à l’avenir, mais seulement si le comportement de l’Iran le permettait.
Interrogé sur le rôle potentiel des pays du Golfe, Donald Trump a affirmé ne pas leur avoir demandé d’investir, tout en indiquant qu’ils pourraient le faire s’ils le souhaitent.
Donald Trump a par ailleurs confirmé avoir évoqué avec le président syrien Ahmed al-Sharaa la lutte contre le Hezbollah. Il n’a toutefois pas donné davantage de détails, indiquant qu’il s’exprimerait sur ce sujet ultérieurement.