Donald Trump exclut une levée immédiate des sanctions contre l’Iran

Interrogé lors d’un entretien bilatéral avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, Donald Trump a assuré que le mémorandum d’entente avec Téhéran ne contenait pas de mesures immédiates d’allègement des sanctions.

À la question de savoir si l’accord prévoyait une levée rapide des sanctions, le président américain a répondu par la négative, avant d’ajouter que l’Iran devait « bien se comporter ».

Donald Trump a également rejeté les informations évoquant un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars financé par les pays du Golfe. Selon lui, les États-Unis ne financeront pas un tel dispositif et n’y investiront « pas dix cents ».

Le président américain a toutefois précisé que des investissements privés ou étrangers pourraient être réalisés à l’avenir, mais seulement si le comportement de l’Iran le permettait.

Interrogé sur le rôle potentiel des pays du Golfe, Donald Trump a affirmé ne pas leur avoir demandé d’investir, tout en indiquant qu’ils pourraient le faire s’ils le souhaitent.

Donald Trump a par ailleurs confirmé avoir évoqué avec le président syrien Ahmed al-Sharaa la lutte contre le Hezbollah. Il n’a toutefois pas donné davantage de détails, indiquant qu’il s’exprimerait sur ce sujet ultérieurement.