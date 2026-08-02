En Iran, la diffusion d'enregistrements de Mojtaba Khamenei suscite des craintes sécuritaires

Les autorités iraniennes craindraient que des enregistrements audio de Mojtaba Khamenei, guide suprême de la République islamique, puissent être utilisés par des services de renseignement étrangers pour déterminer sa localisation, rapporte The Jerusalem Post, citant un article du quotidien iranien Al-Mashhari, affilié à la municipalité de Téhéran.

Dans un message publié sur Telegram, le journal affirme que cette préoccupation expliquerait l'absence de nouveaux enregistrements de la voix du dirigeant iranien.

Le quotidien détaille plusieurs méthodes qui pourraient, selon lui, permettre d'exploiter un simple fichier audio.

Il évoque notamment la signature acoustique propre à chaque pièce, qui pourrait fournir des indices sur le lieu de l'enregistrement. Le média cite également les interférences du réseau électrique, susceptibles d'aider à déterminer la date, l'heure et même la zone géographique où le message a été enregistré.

Selon Al-Mashhari, chaque microphone ou appareil d'enregistrement laisse également une empreinte technique identifiable, tandis que les bruits de fond — systèmes de ventilation, générateurs ou autres équipements — pourraient fournir des renseignements supplémentaires sur l'environnement.

Enfin, le journal affirme que l'analyse de la voix permettrait d'obtenir des informations sur l'état de santé de Mojtaba Khamenei, notamment sa respiration, son rythme cardiaque, son niveau de stress ou encore sa condition physique.