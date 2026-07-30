En Iran, les Juifs sont confrontés à une répression croissante du régime

Depuis l’escalade des tensions régionales et l’intensification des manifestations en Iran, la communauté juive du pays serait confrontée à une répression croissante du régime, rapporte une enquête du Jewish Chronicle.

Cette communauté, l’une des plus anciennes du Moyen-Orient, ne compterait plus qu’environ 20 000 membres. Une vingtaine de Juifs iraniens interrogés anonymement décrivent une campagne d’intimidation, d’extorsion et d’humiliation menée par les autorités.

Selon plusieurs témoignages, le régime iranien reporterait sur les citoyens juifs sa colère contre Israël et les États-Unis.

Jalil, propriétaire d’un commerce dans le centre de Téhéran, affirme que son établissement a été vandalisé à deux reprises ces derniers mois. Ses vitrines auraient été brisées et l’inscription « Sionistes, partez d’ici » peinte sur les murs.

Il attribue ces actes à des militants liés aux Gardiens de la révolution, précisant que ses voisins musulmans l’ont toujours traité avec respect.

Lors d’un autre incident, des membres présumés de la milice du Bassidj auraient fait irruption dans une bijouterie et emporté de l’or et d’autres objets de valeur. Ils auraient affirmé au propriétaire que ces biens constituaient un « butin de guerre ».

Les persécutions toucheraient également l’emploi. Yaakov, un pseudonyme, affirme avoir travaillé pendant plus de vingt ans dans un établissement financier avant d’être convoqué par le service de sécurité interne.

Durant son interrogatoire, des enquêteurs lui auraient montré des photographies d’Israéliens portant le même nom de famille que lui. Ils lui auraient ensuite ordonné de publier des contenus hostiles à Israël sur les réseaux sociaux.

Après son refus, il aurait été licencié immédiatement, puis empêché de travailler comme chauffeur sur une application locale.

Les enfants juifs scolarisés dans les établissements publics seraient régulièrement conduits à des rassemblements favorables au régime, où ils seraient forcés de brûler des drapeaux israéliens et de scander des slogans hostiles à l’État hébreu.

Rouya, également interrogée sous pseudonyme, affirme que son fils de 10 ans a été frappé par un enseignant parce qu’il ne criait pas assez fort les slogans anti-israéliens.

La surveillance s’étendrait aussi à Internet. Le représentant de la communauté juive au Parlement aurait demandé à ses membres de se désabonner des chaînes israéliennes et de supprimer leurs commentaires jugés « inhabituels ». Des étudiants auraient également été exclus de l’université en raison de leur consultation de sites étrangers.

Sous la pression des autorités, un rabbin iranien aurait été contraint de condamner publiquement Israël et d’exprimer son soutien au défunt guide suprême Ali Khamenei. Des membres de la communauté assurent que ces déclarations ont été prononcées sous la contrainte.

L’exécution en 1979 de Habib Elghanian, ancien dirigeant de la communauté juive iranienne accusé de liens avec le sionisme, demeure très présente dans les esprits. Près de la moitié des personnes interrogées y voient un avertissement sur ce qui pourrait se produire si leur situation continuait de se détériorer.