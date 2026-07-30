Donald Trump envisage une campagne aérienne intensive de 10 à 14 jours contre l’Iran

Donald Trump envisage de relancer des opérations militaires majeures contre l’Iran, avec une campagne aérienne intensive de 10 à 14 jours, rapporte jeudi le Wall Street Journal.

Selon plusieurs sources proches des discussions, le plan élaboré par l’amiral Brad Cooper, chef du Commandement central américain (CENTCOM), viserait principalement à neutraliser les capacités balistiques de Téhéran. Cette opération marquerait une nette escalade par rapport aux précédentes frappes américaines.

L’administration étudie également une option militaire plus limitée, qui permettrait de préserver une éventuelle reprise des négociations diplomatiques. Mercredi après-midi, Donald Trump n’avait encore pris aucune décision définitive concernant l’ampleur ou les cibles des futures frappes.

Un responsable américain cité par le quotidien affirme que le président n’a « pas été surpris » par la reprise des hostilités iraniennes et qu’il se trouve actuellement dans une « logique d’escalade ».

Mercredi, Donald Trump avait promis de frapper l’Iran « très durement » après une attaque contre des bases américaines en Jordanie.

« Nous allons les frapper très durement, car c’est maintenant à notre tour. Ils savent que cela arrive et nous demandent de ne pas le faire », a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale.

Le président américain a affirmé que cinq missiles iraniens avaient été interceptés, soulignant que les forces américaines n’avaient disposé que de quelques minutes pour réagir.

Ces tirs constituaient la première attaque iranienne contre une base américaine dans la région depuis la décision de Donald Trump de suspendre les frappes contre l’Iran vendredi dernier.

Dans la nuit, le CENTCOM a également annoncé avoir mené, avec les forces armées saoudiennes, des frappes de précision dans l’est de l’Irak contre des groupes soutenus par l’Iran. Selon le commandement américain, ces organisations avaient été chargées par les Gardiens de la révolution de viser les forces américaines et les infrastructures énergétiques saoudiennes.

Des avions américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et dépôts d’armes en réponse à plus de 30 attaques de drones menées au cours des dernières 72 heures, a précisé le CENTCOM.