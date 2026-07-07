Funérailles d'Ali Khamenei : la vraie crise commence

Les funérailles d'Ali Khamenei ont rassemblé une foule considérable en Iran. Le régime a cherché à transformer cet événement en démonstration de résilience après sa confrontation avec Israël et les États-Unis, mettant en avant une image d'unité nationale et de continuité du pouvoir.

Pour les autorités iraniennes, cette mobilisation populaire vise à prouver que la République islamique conserve une base de soutien solide, composée de fidèles idéologiques mais aussi de millions de citoyens dépendants économiquement des institutions du régime. Malgré les critiques de l'opposition, qui affirme que de nombreux participants auraient été contraints d'assister aux cérémonies, l'ampleur des rassemblements reste difficile à contester.

Mais derrière cette démonstration de force se cachent plusieurs fragilités. L'absence remarquée de Mojtaba Khamenei, souvent présenté comme le successeur potentiel de son père, a alimenté les interrogations. Si des raisons de sécurité peuvent expliquer cette discrétion, son éloignement de la scène publique nourrit les doutes sur sa capacité à s'imposer à la tête du régime et à assurer une transition stable.

Autre fait marquant : les anciens présidents Mohammad Khatami, Hassan Rouhani et Mahmoud Ahmadinejad n'ont pas participé à la cérémonie officielle de Téhéran. Leur absence a suscité des critiques jusque dans certains médias iraniens, qui estiment qu'un tel moment aurait dû symboliser l'unité de toutes les grandes figures de la République islamique.

Au-delà de l'image projetée lors des funérailles, les autorités iraniennes restent confrontées à des défis bien plus importants : une économie toujours fragilisée par les sanctions, des tensions régionales persistantes après la guerre avec Israël et les États-Unis, ainsi que les incertitudes entourant la succession d'Ali Khamenei.

Pour le régime, la véritable épreuve ne réside donc pas dans la réussite de ces cérémonies, mais dans sa capacité à préserver sa cohésion et à gérer les crises politiques, économiques et sécuritaires qui s'annoncent dans les mois à venir.