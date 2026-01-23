Gaza : chute spectaculaire des prix des denrées alimentaires après l'intensification de l'aide

Selon des témoignages de Gazaouis recueillis par Kan, les prix des produits de première nécessité sont en baisse constante, grâce à l'augmentation du nombre de marchandises disponibles et de l'aide humanitaire entrant sur le territoire.

"Chaque jour, les prix baissent encore un peu", rapportent les Palestiniens de Gaza, soulignant l'écart colossal entre les tarifs pratiqués pendant les combats et ceux d'aujourd'hui. La variation la plus spectaculaire concerne la farine : au plus fort de la guerre, le kilo atteignait l'astronomique somme de 160 shekels (environ 40 euros), contre seulement trois shekels actuellement.

Cette tendance à la baisse touche tous les produits alimentaires de base :Le riz est passé de 15 à 10 shekels le kilo, le sucre a chuté de 12 à 5 shekels le kilo, l'huile de cuisson de 22 à 10 shekels la bouteille, le poulet de 130 à 25 shekels le kilo, la viande de 160 à 45 shekels le kilo, ou encore les œufs qui sont passés de 130 à 25 shekels la boîte.

Cette amélioration de l'approvisionnement résulte de la mise en œuvre du nouvel accord, dans le cadre duquel environ 4 200 camions entrent chaque semaine dans la bande de Gaza. Ces convois comprennent des camions exploités par l'ONU et des organisations internationales, ainsi que des camions commerciaux de commerçants privés.

Paradoxalement, alors que les produits redeviennent disponibles, les Gazaouis font face à un nouveau problème : une grave pénurie de liquidités. Les habitants signalent que depuis le 7 octobre, pratiquement aucun billet neuf n'a été acheminé dans la bande de Gaza, et l'argent existant est en grande partie usé, déchiré ou endommagé. Cette situation a modifié les habitudes de consommation, la plupart des résidents devant s'appuyer sur des portefeuilles numériques, des cryptomonnaies et des virements bancaires pour effectuer leurs achats.

L'ambiance à Gaza reflète l'espoir d'un changement politique. Les habitants expriment leur satisfaction concernant le passage à la deuxième phase du plan Trump et aspirent à la fin du contrôle du territoire par les terroristes du Hamas. "Les gens à Gaza se réjouiront de toute solution qui mettra fin à la présence du Hamas et à leurs souffrances, même si le plan n'est pas encore totalement clair pour tout le monde", a déclaré l'un des témoins.

Parallèlement aux tentatives de reconstruction, nombreux sont ceux qui choisissent de partir. Depuis le dernier cessez-le-feu, plus de 3 000 Gazaouis ont quitté le territoire pour des pays tiers. Un autre résident a indiqué qu'il se préparait à partir dès que le point de passage de Rafah sera rouvert.