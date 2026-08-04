Iran : le mystère persiste autour de l’état de santé de Mojtaba Khamenei

Près de deux mois après son accession au poste de guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei n’a toujours fait aucune apparition publique, alimentant les interrogations sur son état de santé et sur sa capacité réelle à diriger le pays.

Selon le quotidien britannique The Telegraph, le dirigeant iranien ne souffrirait que d’une "petite égratignure derrière l’oreille". Cette version tranche avec plusieurs informations publiées ces dernières semaines, selon lesquelles il aurait été grièvement blessé lors de l’attaque israélo-américaine menée en février, au début de l’opération "Rugissement du lion", au cours de laquelle son père a été tué.

Le journal s’appuie sur une déclaration publique des autorités iraniennes, qui affirment que Mojtaba Khamenei est en "parfaite santé". Téhéran reconnaît toutefois qu’il aurait été touché au genou et au dos lors de l’attaque. Il s’agit de la première prise de position officielle et détaillée du régime sur ses blessures.

Depuis le raid, les versions se multiplient et se contredisent. Certains rapports ont fait état de graves lésions au visage, d’une blessure sérieuse à l’œil, de plusieurs opérations chirurgicales, voire de l’attente d’une prothèse de jambe. Des responsables israéliens et américains ont, à plusieurs reprises, affirmé à i24NEWS que Mojtaba Khamenei "ne fonctionne pas comme le guide suprême" et "ne contrôle pas l’Iran".

D’autres sources dressent néanmoins un tableau très différent. Plusieurs médias, dont le New York Times, ont rapporté que Mojtaba Khamenei serait resté lucide et directement impliqué dans la gestion du pays, laquelle s’organiserait comme une sorte de conseil de direction aux côtés de hauts responsables des Gardiens de la révolution.

Aucune preuve visuelle n’est toutefois venue confirmer ces affirmations. Depuis sa nomination, Mojtaba Khamenei n’a été ni vu en public ni entendu dans un enregistrement audio. La télévision d’État iranienne a seulement diffusé plusieurs messages écrits qui lui ont été attribués, sans démontrer qu’il exerce effectivement le pouvoir.