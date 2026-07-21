Israël doute de l’autorité réelle de Mojtaba Khamenei sur l’Iran

Les responsables israéliens s’interrogent sur la capacité de Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien, à contrôler effectivement la situation dans le pays, a rapporté Kan mardi soir. À Jérusalem, il serait décrit comme un dirigeant "présent mais absent", dont l’influence réelle sur les institutions et les événements reste difficile à évaluer.

Israël suit parallèlement la reprise de manifestations dans plusieurs régions de la République islamique. Celles-ci ne rassembleraient pour l’heure qu’un nombre limité de participants, selon des sources proches du dossier. Le climat intérieur demeure toutefois fragile, alors que la population subit des coupures d’eau et d’électricité.

Cette instabilité intervient au moment où Donald Trump envisagerait un plan de grande ampleur comprenant des opérations militaires susceptibles d’affaiblir, voire de déstabiliser, le régime iranien. Benjamin Netanyahou pourrait figurer parmi les dirigeants encourageant Washington à durcir son action. Le Premier ministre israélien a d’ailleurs réuni lundi soir un cercle restreint de ministres et de hauts responsables de la sécurité au quartier général de la Kirya, à Tel-Aviv.

Dans le même temps, le Qatar, le Pakistan et l’Arabie saoudite tenteraient d’obtenir une trêve de dix jours afin de relancer le protocole d’entente conclu entre les États-Unis et l’Iran. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, a confirmé que Téhéran avait reçu plusieurs propositions destinées à réduire les tensions et qu’elles étaient actuellement examinées.