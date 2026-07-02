JD Vance : « Nous avons des options si l'Iran tente de relancer son programme nucléaire »

Le vice-président des États-Unis, JD Vance, a déclaré mercredi que les récentes frappes américaines contre l'Iran avaient repoussé de manière significative les capacités nucléaires de la République islamique.

S'adressant à des militaires américains sur une base aéronavale, Vance a assuré que, selon les renseignements américains, l'Iran est aujourd'hui plus éloigné que jamais depuis vingt à trente ans de la capacité de produire une arme nucléaire.

« Si l'on regarde ce que disent nos services de renseignement, l'Iran est plus loin de développer une bombe nucléaire qu'il ne l'a été depuis les vingt ou trente dernières années », a-t-il déclaré.

Le vice-président a expliqué que l'objectif des opérations militaires américaines était de détruire la base industrielle de défense iranienne afin d'empêcher Téhéran de reconstruire rapidement ses capacités militaires ou nucléaires.

« Le président vous a demandé de détruire la base industrielle de défense de ce pays afin que, s'il décidait un jour de reconstruire son armée ou son programme nucléaire, il soit incapable de représenter une menace. Vous avez accompli cette mission », a-t-il lancé aux soldats.

JD Vance a également estimé que ces opérations avaient placé Donald Trump « en position de force » dans les négociations en cours avec l'Iran.

Il a toutefois averti que Washington restait prêt à employer la force si nécessaire.

« Si les Iraniens tentent de reconstruire leur programme nucléaire, le président dispose d'options. S'ils menacent leurs voisins ou financent le terrorisme, nous avons des options », a-t-il affirmé.

Le vice-président a par ailleurs défendu la stratégie de l'administration Trump, mêlant pression militaire et diplomatie, tout en critiquant ceux qui s'opposent aux négociations avec Téhéran, les accusant d'être les mêmes responsables qui avaient soutenu les interventions prolongées en Afghanistan.

Ses déclarations interviennent alors que les États-Unis et l'Iran poursuivent leurs discussions en vue d'un accord durable, malgré les tensions persistantes. Le week-end dernier, Washington a frappé à deux reprises des cibles iraniennes dans le détroit d'Ormuz après avoir accusé Téhéran de violer le cessez-le-feu.

Donald Trump a récemment réaffirmé que les États-Unis pourraient « terminer le travail militairement » si l'Iran reprenait ses provocations, tout en maintenant la voie diplomatique ouverte avec des discussions prévues à Doha.