L’Arabie Saoudite cherche à écarter l'Iran du Liban

Dans une tribune publiée par Maariv, le journaliste Tsur Shezaf estime que l'Arabie saoudite cherche à éloigner l'Iran du Liban en s'appuyant sur la Syrie d'Ahmed al-Charaa et en renforçant l'armée libanaise, avec le soutien des États-Unis.

L'Arabie saoudite tenterait de remodeler l'équilibre régional en favorisant un affaiblissement durable de l'influence iranienne au Liban, affirme le journaliste israélien Tsur Shezaf dans une tribune publiée par Maariv.

Selon lui, Riyad soutient une initiative visant à intégrer la Syrie d'Ahmed al-Charaa dans le dispositif sécuritaire régional afin de renforcer l'armée libanaise, contenir le Hezbollah et stabiliser le Liban avec l'appui de Washington.

L'auteur estime que cette stratégie explique l'ouverture affichée ces derniers jours par le président américain Donald Trump envers le dirigeant syrien.

Dans cette analyse, Shezaf soutient que les négociations actuelles entre les États-Unis et l'Iran dépassent largement la question nucléaire et s'inscrivent dans une recomposition régionale impliquant également le Qatar, le Pakistan et l'Arabie saoudite.

Il affirme que Riyad souhaite avant tout éloigner l'Iran du Liban plutôt que poursuivre une confrontation directe, et considère que la Syrie pourrait jouer un rôle central dans cette stratégie.

Le journaliste critique vivement le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qu'il accuse d'avoir privilégié une confrontation directe avec l'Iran plutôt qu'une politique visant à couper les liens entre Téhéran et le Hezbollah.

Selon lui, une telle approche aurait permis d'obtenir un meilleur résultat diplomatique auprès de Washington.

La tribune plaide finalement pour un transfert de la responsabilité sécuritaire au Liban vers l'armée libanaise, sous condition d'un recul de l'influence iranienne, tandis que Gaza devrait, selon l'auteur, être confiée à l'Autorité palestinienne après l'éviction du Hamas.

Ces positions relèvent de l'analyse et de l'opinion de leur auteur et ne reflètent pas une position officielle des autorités israéliennes.