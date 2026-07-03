L’Égypte propose à nouveau au Hamas de lui remettre ses armes

L’Égypte a de nouveau proposé au Hamas de lui remettre ses armes sous forme de dépôt, plutôt que de procéder à un désarmement complet, a rapporté jeudi soir la chaîne publique israélienne Kan.

Des discussions se tiennent actuellement au Caire avec une délégation de haut rang de l’organisation terroriste, dans le but de la pousser à assouplir sa position sur la question de son désarmement. Selon un responsable égyptien cité par Kan, Le Caire tente de remettre sur la table une initiative déjà évoquée par le passé : le Hamas transférerait ses armes à l’Égypte, qui les conserverait en dépôt.

Face à l’impasse des négociations, les autorités égyptiennes chercheraient à accentuer la pression sur le Hamas afin qu’il accepte cette formule de compromis, présentée comme une alternative au démantèlement de son arsenal. L’objectif serait de permettre le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Mais selon le responsable égyptien, le Hamas ne montre pour l’heure aucun signe d’assouplissement et chercherait au contraire à "gagner du temps".