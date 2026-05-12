L’Iran dit être prêt à riposter alors que Donald Trump envisagerait de relancer la guerre

L’Iran affirme que ses forces sont prêtes à répondre à toute attaque, alors que le président américain Donald Trump envisagerait de relancer les opérations militaires après l’échec des discussions avec Téhéran.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré lundi que la République islamique était prête à « apporter une réponse méritée à toute agression ». Sur X, il a affirmé que l’Iran se préparait à toutes les options et que ses adversaires seraient « surpris ».

Dans un autre message, Mohammad Bagher Ghalibaf a estimé qu’il n’existait pas d’autre solution que d’accepter les « droits du peuple iranien » tels qu’ils figurent, selon lui, dans une proposition de cessez-le-feu en 14 points. Il a averti que toute autre approche conduirait à de nouveaux échecs et coûterait davantage aux contribuables américains.

Les négociations entre Washington et Téhéran seraient de nouveau bloquées après le refus iranien de faire des concessions importantes sur son programme nucléaire.

Donald Trump a vivement critiqué lundi la réponse iranienne, qu’il a qualifiée de « déchet ». Il a aussi estimé que le cessez-le-feu actuel était « incroyablement faible ».

Selon le président américain, les négociateurs iraniens auraient laissé entendre qu’ils étaient prêts à autoriser les États-Unis à récupérer les stocks d’uranium hautement enrichi de Téhéran, avant de refuser d’inscrire cet engagement dans leur réponse écrite.

Donald Trump a également indiqué à Fox News qu’il envisageait de relancer l’opération destinée à aider les navires bloqués par l’Iran dans le détroit d’Ormuz. Il a précisé que, si cette opération reprenait, elle ne serait qu’un élément d’une action militaire plus large.

Les États-Unis bloquent actuellement les ports iraniens, tandis que l’Iran maintient la pression sur le détroit d’Ormuz, voie essentielle pour le commerce mondial du pétrole et du gaz.

Lundi, Donald Trump a réuni de hauts responsables de la sécurité nationale à la Maison-Blanche pour discuter des prochaines étapes face à l’Iran. Selon la chaîne israélienne Channel 12, citant deux hauts responsables américains, le président envisage une nouvelle action militaire pour accroître la pression sur Téhéran.

Parallèlement, le Royaume-Uni et la France doivent organiser une réunion multinationale avec plus de 40 ministres de la Défense afin d’examiner des plans militaires visant à rétablir la circulation commerciale dans le détroit d’Ormuz.

Un autre dossier complique les efforts diplomatiques. Selon CBS News, le Pakistan aurait accueilli des avions militaires iraniens sur ses bases peu après l’annonce du cessez-le-feu par Donald Trump en avril, alors même qu’Islamabad jouait un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran.

Les États-Unis ont aussi annoncé de nouvelles sanctions contre des individus et des entreprises accusés d’aider l’Iran à vendre du pétrole à la Chine. Les mesures visent notamment des sociétés basées à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et à Oman.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé que Washington continuerait à priver le régime iranien et les Gardiens de la révolution des réseaux financiers utilisés pour financer leurs armes, leur programme nucléaire et leurs alliés régionaux.

Ces nouvelles sanctions interviennent avant la rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping, au cours de laquelle le président américain devrait demander à la Chine de peser sur l’Iran et de contribuer à la réouverture du détroit d’Ormuz.