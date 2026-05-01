L’Iran rejette toute politique "imposée" sous la menace, affirme le chef du pouvoir judiciaire
Téhéran affirme rester ouvert aux négociations avec Washington tout en rejetant toute pression ou condition imposée, dans un contexte de blocage des discussions et de tensions persistantes.
L’Iran a réaffirmé sa position sur les négociations en cours avec les États-Unis, en rejetant toute pression extérieure, tout en se disant ouvert au dialogue. Le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejei, a insisté sur le refus de Téhéran d’accepter des conditions imposées sous contrainte, dans un contexte de blocage diplomatique.
« La République islamique ne s’est jamais dérobée aux négociations (...) mais nous n’accepterons certainement pas qu’on nous impose » une politique, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le site officiel du pouvoir judiciaire, Mizan Online. Une prise de position qui intervient alors que les discussions visant à mettre fin durablement aux tensions au Moyen-Orient restent dans l’impasse.
Tout en affichant une ouverture de principe aux échanges, le responsable iranien a également tenu à souligner le rejet de toute escalade militaire. « Nous n’approuvons d’aucune manière la guerre, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas qu’elle continue », a-t-il affirmé. Ces propos font écho aux déclarations récentes du président américain Donald Trump, qui a mis en garde Téhéran en l’appelant à agir rapidement.
Dans le même temps, Gholamhossein Mohseni Ejei a insisté sur la ligne rouge du régime iranien : « l’Iran n’est absolument pas disposé à renoncer à ses principes et à ses valeurs face à cet ennemi malveillant afin d’éviter la guerre ou d’empêcher qu’elle ne se poursuive ».