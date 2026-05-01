L’Iran rejette toute politique "imposée" sous la menace, affirme le chef du pouvoir judiciaire

L’Iran a réaffirmé sa position sur les négociations en cours avec les États-Unis, en rejetant toute pression extérieure, tout en se disant ouvert au dialogue. Le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejei, a insisté sur le refus de Téhéran d’accepter des conditions imposées sous contrainte, dans un contexte de blocage diplomatique.

« La République islamique ne s’est jamais dérobée aux négociations (...) mais nous n’accepterons certainement pas qu’on nous impose » une politique, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par le site officiel du pouvoir judiciaire, Mizan Online. Une prise de position qui intervient alors que les discussions visant à mettre fin durablement aux tensions au Moyen-Orient restent dans l’impasse.

Tout en affichant une ouverture de principe aux échanges, le responsable iranien a également tenu à souligner le rejet de toute escalade militaire. « Nous n’approuvons d’aucune manière la guerre, nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas qu’elle continue », a-t-il affirmé. Ces propos font écho aux déclarations récentes du président américain Donald Trump, qui a mis en garde Téhéran en l’appelant à agir rapidement.

Dans le même temps, Gholamhossein Mohseni Ejei a insisté sur la ligne rouge du régime iranien : « l’Iran n’est absolument pas disposé à renoncer à ses principes et à ses valeurs face à cet ennemi malveillant afin d’éviter la guerre ou d’empêcher qu’elle ne se poursuive ».