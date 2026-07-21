La crédibilité du Pakistan est mise à l'épreuve face aux menaces contre l'Arabie saoudite

C'est l'analyse développée par le professeur Ilan Alon, selon qui la crédibilité stratégique d'Islamabad est en jeu alors que les tensions s'intensifient au Moyen-Orient.

L'auteur rappelle que le Pakistan a affirmé qu'une attaque contre l'Arabie saoudite serait considérée comme une attaque contre lui-même. Selon lui, la valeur d'une alliance repose sur la crédibilité de ses engagements : si un État n'honore ses promesses que lorsque cela lui est favorable, celles-ci perdent toute valeur dissuasive.

Le professeur reconnaît toutefois qu'Islamabad fait face à des contraintes importantes, notamment sa frontière commune avec l'Iran, ses défis sécuritaires internes, sa situation économique et sa rivalité avec l'Inde. Il estime néanmoins que le Pakistan n'a pas besoin d'entrer en guerre contre Téhéran pour préserver sa crédibilité. Une réponse graduée pourrait passer par un renforcement de la coopération militaire et du renseignement avec Riyad, des déploiements de forces, des mesures économiques ou, si nécessaire, une action militaire limitée.

Selon Ilan Alon, l'enjeu dépasse largement les relations entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. La réaction d'Islamabad influencera la manière dont ses alliés, ses adversaires et les investisseurs percevront la fiabilité de ses garanties de sécurité. « En politique internationale, la crédibilité est l'atout stratégique le plus précieux d'un État », conclut-il.