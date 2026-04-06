La Jordanie et l’Arabie saoudite soutiennent le désarmement du Hezbollah et dénoncent les "agressions" iraniennes

La Jordanie et l’Arabie saoudite affichent une position commune face aux tensions régionales, mêlant soutien à l’État libanais et critiques à l’égard de l’Iran et d’Israël. Réunis à Riyad, le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et son homologue saoudien Faisal bin Farhan Al Saud ont réaffirmé leur appui aux efforts de Beyrouth pour restaurer pleinement sa souveraineté.

Sans mentionner explicitement le Hezbollah, les deux responsables ont insisté sur la nécessité de « confiner les armes aux mains de l’État », soutenant ainsi la volonté des autorités libanaises de reprendre le contrôle de l’ensemble du territoire. Ils ont également appelé au respect du cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024 et à la fin des opérations militaires israéliennes dans le sud du Liban.

Dans le même temps, Amman et Riyad ont vivement condamné les « agressions » iraniennes, les qualifiant de violations du droit international et des principes de bon voisinage. Une prise de position qui s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et plusieurs pays de la région, alors que les tentatives de médiation peinent à contenir l’escalade.

Les deux diplomaties ont par ailleurs évoqué la nécessité de mettre fin au conflit impliquant l’Iran, en appelant à des garanties assurant la sécurité régionale et le respect de la souveraineté des États, afin d’éviter toute nouvelle confrontation.

Enfin, la déclaration conjointe comporte également une série de critiques à l’encontre d’Israël, notamment sur l’"expansion" des implantations en Judée-Samarie, la "présence" sur des territoires syriens et les "atteintes" présumées au statu quo des lieux saints à Jérusalem.