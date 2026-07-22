Le chef de la diplomatie iranienne affirme avoir échappé à une tentative d'assassinat israélienne

Dans un entretien accordé au journaliste iranien Javad Moghoui, Abbas Araghchi, a assuré que l'attaque visait notamment les plus hauts responsables du régime.

Selon Abbas Araghchi, Israël et les États-Unis disposaient de renseignements précis sur la localisation du guide suprême de l'époque, Ali Khamenei, ainsi que de plusieurs hauts responsables iraniens. Il raconte qu'il se trouvait avec Ali Asghar Hejazi, alors chef adjoint du cabinet du guide suprême, lorsqu'une série d'explosions a frappé le bâtiment.

« Le bâtiment a été secoué par trois explosions successives. J'ai saisi la main d'Ali Asghar Hejazi et nous avons réussi à sortir en traversant les débris », a-t-il déclaré. Il affirme avoir ensuite été transporté à l'hôpital par un passant.

Le chef de la diplomatie iranienne indique être resté sans nouvelles des autres dirigeants pendant trois jours, le temps de déterminer qui avait survécu aux frappes. Selon lui, l'objectif des attaques était de désorganiser le commandement iranien, une stratégie qui aurait échoué.

Au cours du même entretien, Abbas Araghchi a également affirmé que Téhéran cherchait désormais à creuser un fossé entre Israël et les États-Unis, estimant que des divergences d'intérêts entre les deux alliés pourraient être exploitées.

Il a par ailleurs déclaré ne pas avoir encore rencontré le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, mais a estimé que sa nomination démontrait la continuité de la politique de la République islamique.