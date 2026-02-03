Le chef du Hezbollah appelle à la confrontation totale face à Israël

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a tenu un discours particulièrement offensif à l’égard d’Israël, affirmant que l’État hébreu ne visait pas uniquement son organisation, mais l’ensemble de la nation libanaise. Selon lui, tous les Libanais devraient se mobiliser pour faire face à ce qu’il qualifie d’« agression globale ». « Nous devons dire non à l’ennemi, dans la limite de nos capacités, et refuser toute capitulation », a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée.

Dans un ton radical, Naïm Qassem a insisté sur la nécessité de la confrontation, allant jusqu’à affirmer que le choix devait se faire « entre l’épée et l’humiliation », revendiquant le refus de toute reddition. Ce discours s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les affrontements se poursuivent entre le Hezbollah et Israël dans le sillage de la guerre à Gaza.

Le chef du mouvement terroriste chiite s’en est également pris frontalement au gouvernement du Liban, qu’il accuse de céder aux pressions internationales en cherchant à désarmer le Hezbollah. Selon lui, toute tentative visant à contraindre son organisation à déposer les armes équivaut à un alignement sur l’ennemi et ne saurait relever d’une posture patriotique.

Sur le dossier iranien, Naïm Qassem a toutefois adopté un ton plus mesuré que lors de sa précédente intervention. Après avoir affirmé que le Hezbollah ne resterait pas neutre en cas de frappe américaine contre l’Iran, il n’a cette fois évoqué aucune implication directe de son mouvement dans un tel scénario. Il a néanmoins dénoncé ce qu’il appelle l’« hégémonie américaine mondiale », affirmant que Iran demeurait capable, selon lui, de tenir tête aux États-Unis et à Israël dans les confrontations actuelles.