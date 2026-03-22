Le détroit d'Ormuz reste ouvert, sauf pour les navires liés aux "ennemis de l'Iran", affirme Téhéran

L’Iran a affirmé dimanche que le détroit d’Ormuz restait ouvert à la navigation internationale, tout en excluant les navires qu’il considère comme liés à ses ennemis, dans un contexte de fortes tensions avec les États-Unis et Israël. Cette déclaration intervient après l’ultimatum lancé par le président américain Donald Trump, qui a menacé de frapper des infrastructures énergétiques iraniennes si la voie maritime stratégique n’était pas totalement rouverte sous 48 heures.

Selon le représentant iranien auprès de l’Organisation maritime internationale, Téhéran se dit prêt à coopérer pour garantir la sécurité maritime dans le Golfe, tout en conditionnant le passage des navires à une coordination préalable avec ses autorités pour ceux qui ne sont pas affiliés à ses adversaires. Il a également insisté sur la priorité accordée à la diplomatie, tout en affirmant que la poursuite des attaques américaines et israéliennes est à l’origine de la situation actuelle.

Malgré ces assurances, les menaces d’attaques dans le cadre de la guerre en cours ont fortement perturbé le trafic maritime dans cette zone clé, par laquelle transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, faisant craindre un choc énergétique à l’échelle mondiale.