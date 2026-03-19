Le Hezbollah tente d'étendre ses actions dans le Golfe : un attentat déjoué au Koweït

La tension s’étend dans le Golfe persique, où le Koweït affirme avoir déjoué une tentative d’attentat imputée au Hezbollah. Selon le ministère koweïtien de l’Intérieur, dix personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’appartenir à une cellule terroriste qui projetait de s’en prendre à des infrastructures stratégiques du pays. Les autorités précisent que les suspects ont reconnu, lors des interrogatoires, avoir été formés à l’étranger dans des camps affiliés à l’organisation terroriste chiite libanaise, où ils ont reçu un entraînement au maniement d’armes ainsi qu’à l’utilisation de drones en vue de mener des opérations de sabotage.

Cette affaire intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, marqué par une intensification des actions attribuées à l’Iran et à ses alliés. Dans plusieurs pays du Golfe, des infrastructures énergétiques ont été visées lors d’une vague de frappes. Au Qatar, le site de Ras Laffan, considéré comme le plus grand terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié au monde, a été attaqué. En Arabie saoudite, plusieurs champs gaziers situés à proximité de la capitale Riyad ont également été pris pour cible.

Parallèlement, des médias iraniens ont fait état de frappes contre plusieurs objectifs à Bahreïn, notamment le pont du roi Fahd, axe stratégique reliant le royaume à l’Arabie saoudite. Ces développements ont provoqué une réaction diplomatique immédiate : le Qatar a annoncé l’expulsion de responsables militaires et sécuritaires de l’ambassade iranienne, les déclarant persona non grata.

L’ensemble de ces événements témoigne d’une extension du conflit au-delà de ses foyers initiaux, avec une implication croissante d’acteurs régionaux et une multiplication des menaces visant des infrastructures critiques. Dans ce contexte, les pays du Golfe renforcent leurs mesures de sécurité, redoutant une nouvelle vague d’attaques et une aggravation de l’instabilité régionale.