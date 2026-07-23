Le Koweït intercepte des drones iraniens
L’armée koweïtienne affirme avoir intercepté plusieurs drones iraniens tandis qu’un pétrolier a pris feu après une explosion dans le détroit d’Ormuz, revendiquée par les Gardiens de la révolution.
Des sirènes d’alerte ont retenti ce jeudi matin au Koweït, selon le ministère de l’Intérieur du pays. L’armée koweïtienne a annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté des drones iraniens qualifiés de « menaces hostiles ».
Quelques heures plus tard, un pétrolier a pris feu après avoir heurté une mine iranienne dans le détroit d’Ormuz, selon les premières informations disponibles.
Le Corps des gardiens de la révolution islamique a revendiqué l’attaque. Son porte-parole a affirmé que trois pétroliers, « incités et encouragés par l’armée américaine », avaient tenté de traverser une zone minée au sud du détroit.
« Après une importante explosion et un incendie à bord de l’un des navires, les deux autres ont rapidement fait demi-tour », a-t-il déclaré.
Les Gardiens de la révolution ont de nouveau affirmé contrôler le détroit d’Ormuz, une déclaration démentie mercredi soir par le Commandement central américain.
Le mouvement militaire iranien a assuré qu’il poursuivrait ses opérations dans le Golfe jusqu’à l’arrêt des frappes américaines contre l’Iran.
Son porte-parole a également déclaré que les interventions américaines en Iran n’auraient d’autre conséquence qu’une aggravation de la crise énergétique mondiale et une diminution de la production d’engrais agricoles.
« Ces actions ne vous apporteront qu’un discrédit accru et une défaite irréparable que vous connaîtrez bientôt », a-t-il menacé, affirmant que l’Iran avait déjà remporté une « victoire sur l’ennemi agresseur américain ».
Ces incidents surviennent alors que les États-Unis intensifient leurs frappes contre les infrastructures militaires iraniennes et tentent de sécuriser la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les exportations mondiales d’énergie.