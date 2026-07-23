Le Koweït intercepte des drones iraniens

Des sirènes d’alerte ont retenti ce jeudi matin au Koweït, selon le ministère de l’Intérieur du pays. L’armée koweïtienne a annoncé que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté des drones iraniens qualifiés de « menaces hostiles ».

Quelques heures plus tard, un pétrolier a pris feu après avoir heurté une mine iranienne dans le détroit d’Ormuz, selon les premières informations disponibles.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique a revendiqué l’attaque. Son porte-parole a affirmé que trois pétroliers, « incités et encouragés par l’armée américaine », avaient tenté de traverser une zone minée au sud du détroit.

« Après une importante explosion et un incendie à bord de l’un des navires, les deux autres ont rapidement fait demi-tour », a-t-il déclaré.

Les Gardiens de la révolution ont de nouveau affirmé contrôler le détroit d’Ormuz, une déclaration démentie mercredi soir par le Commandement central américain.

Le mouvement militaire iranien a assuré qu’il poursuivrait ses opérations dans le Golfe jusqu’à l’arrêt des frappes américaines contre l’Iran.

Son porte-parole a également déclaré que les interventions américaines en Iran n’auraient d’autre conséquence qu’une aggravation de la crise énergétique mondiale et une diminution de la production d’engrais agricoles.

« Ces actions ne vous apporteront qu’un discrédit accru et une défaite irréparable que vous connaîtrez bientôt », a-t-il menacé, affirmant que l’Iran avait déjà remporté une « victoire sur l’ennemi agresseur américain ».

Ces incidents surviennent alors que les États-Unis intensifient leurs frappes contre les infrastructures militaires iraniennes et tentent de sécuriser la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les exportations mondiales d’énergie.