Le Liban appelle les déplacés à ne pas rentrer précipitamment malgré l’accord

Malgré l’annonce d’un accord entre les États-Unis et l’Iran prévoyant la fin des opérations militaires au Moyen-Orient, les autorités du sud du Liban ont appelé les habitants déplacés par la guerre à ne pas regagner immédiatement leurs foyers.

Selon l’agence de presse officielle libanaise, plusieurs conseils municipaux ont diffusé des messages exhortant les résidents à faire preuve de prudence et à attendre de nouvelles instructions avant tout retour dans les zones proches de la frontière israélienne.

Cette mise en garde intervient alors que le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, médiateur clé entre Washington et Téhéran, a annoncé un accord prévoyant « l’arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban ».

Cependant, l’incertitude demeure sur le terrain. Israël a déjà indiqué qu’il ne prévoyait pas de retirer ses forces de la zone de sécurité qu’il contrôle dans le sud du Liban, alimentant les interrogations sur l’application concrète de l’accord.

Depuis le début du conflit régional déclenché après l’affrontement entre les États-Unis et l’Iran, le Liban a été l’un des principaux théâtres d’affrontement. Selon les autorités israéliennes, des milliers de terroristes du Hezbollah ont été éliminés au cours des opérations militaires.

Les combats ont également provoqué une vaste crise humanitaire. Environ 1,2 million de personnes ont été déplacées à travers le Liban à la suite de l’offensive israélienne contre le Hezbollah.

À Beyrouth, de nombreux déplacés restent prudents. Mona Mazeh, originaire d’un village situé près de Tyr et actuellement réfugiée dans le quartier de Hamra, affirme ne pas envisager de rentrer pour l’instant.

« Franchement, nous hésitons ; on ne peut pas faire confiance à Israël », a-t-elle déclaré.

Malgré les annonces diplomatiques, la situation sur le terrain reste donc marquée par l’incertitude, alors que des centaines de milliers de Libanais attendent de savoir si les conditions de sécurité permettront réellement leur retour.