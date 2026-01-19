Le président du parlement iranien accuse Trump d'avoir tenté un coup d'État raté

Le président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé lundi le président américain Donald Trump d'être à l'origine d'un "coup d'État américano-terroriste" en Iran. Selon lui, les manifestations qui secouent le pays constituent "la continuation directe de la guerre des douze jours" qui a eu lieu contre Israël en Juin dernier.

Lors d'un discours prononcé à l'issue d'une session à huis clos du Majlis (le parlement iranien), Ghalibaf a comparé les événements à une "guerre terroriste de style Daech" visant à "briser l'esprit du peuple iranien en un instant, paralyser sa capacité d'analyse et de décision par la peur, et ouvrir la voie à la conquête et au démantèlement de l'Iran par les Américains et leurs mercenaires". Il a ajouté : "Dans tout tribunal international équitable, cela serait défini comme un crime."

Le président du parlement en a profité pour louer le Guide suprême Ali Khamenei, affirmant que "sa direction sage et courageuse", combinée à l'unité du peuple iranien "autour de l'Iran et de l'Islam", ont permis de stopper la "guerre civile" que les États-Unis auraient, selon lui, cherché à provoquer.

Parallèlement, Israël reste en état d'alerte face à une possible frappe américaine contre l'Iran. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu ces derniers jours plusieurs réunions sécuritaires consacrées notamment au dossier iranien. Selon des sources israéliennes, "les États-Unis envisagent toujours de frapper l'Iran", en réponse à la répression violente des manifestations massives par le régime des mollahs.