Le président iranien aurait rencontré Mojtaba Khamenei dans le noir sans être sûr de son identité

Le président iranien Massoud Pezeshkian aurait été conduit dans le plus grand secret à une rencontre avec le Guide suprême Mojtaba Khamenei, sans toutefois avoir pu le voir ni même s’assurer qu’il s’agissait bien de lui, rapporte Iran International.

Selon des sources citées par le média, Massoud Pezeshkian aurait été emmené dans un lieu tenu secret à Téhéran, séparé de son convoi de sécurité puis installé à l’arrière d’un véhicule aux vitres occultées. L’habitacle aurait été maintenu dans l’obscurité pendant toute la durée de l’entretien, et les gardes lui auraient même interdit de serrer la main de son interlocuteur.

La réunion n’aurait duré que quelques minutes, contrairement à la version publique évoquant un entretien de deux heures et demie en mai. La date exacte de cette rencontre secrète n’a pas été précisée.

Toujours selon Iran International, l’entourage du Guide suprême n’aurait accepté cet échange qu’après plusieurs demandes insistantes du président, qui aurait menacé de démissionner. Massoud Pezeshkian aurait ensuite confié à ses collaborateurs qu’il ne pouvait pas confirmer que l’homme assis à ses côtés était réellement Mojtaba Khamenei, puisqu’il n’avait entendu qu’une voix dans l’obscurité.

Le président iranien aurait depuis demandé une nouvelle rencontre, cette fois en face à face dans la résidence officielle du Guide suprême, mais sa requête aurait été rejetée. Il aurait également renouvelé sa menace de démission, dénonçant l’emprise croissante des Gardiens de la révolution sur la conduite du pays.

Des médias iraniens ont rapporté cette semaine que Mojtaba Khamenei avait accordé au commandant en chef des Gardiens de la révolution, Ahmad Vahidi, une autorité élargie sur les décisions stratégiques, marginalisant davantage l’administration présidentielle.

Le mystère autour de Mojtaba Khamenei s’est accru depuis son arrivée au pouvoir il y a environ cinq mois. Aucune photo, vidéo ou prise de parole authentifiée n’aurait été diffusée depuis, et toutes ses déclarations auraient été publiées sous forme écrite. Son absence aux funérailles de son père le mois dernier a également alimenté les interrogations sur sa localisation et son état.

Le quotidien gouvernemental Hamshahri a affirmé que cette discrétion visait à empêcher les services de renseignement étrangers de repérer le Guide suprême grâce aux bruits de fond d’un enregistrement sonore, une explication qui n’a fait qu’accentuer les spéculations.