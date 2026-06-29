Les cyberattaques attribuées à l'Iran contre Israël ont triplé en un an

Les cyberattaques attribuées à l'Iran contre Israël ont connu une forte augmentation depuis le début de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran cette année, a déclaré Yossi Karadi, directeur général de la Direction nationale israélienne de la cybersécurité, dans un entretien accordé au quotidien allemand Die Welt.

Selon lui, les autorités israéliennes avaient recensé environ 1 600 incidents cybernétiques hostiles en juin 2025, lors de la première confrontation entre Israël et l'Iran. Un an plus tard, en juin 2026, ce chiffre est passé à près de 4 800 attaques, soit un triplement des tentatives d'intrusion.

« Certains groupes sont très compétents. Nous sommes capables de leur faire face, mais nous devons les prendre au sérieux. Contrairement au domaine militaire, il n'existe pas de cessez-le-feu dans le cyberespace », a déclaré Yossi Karadi.

Les attaques ont visé des organismes publics, des entreprises de taille moyenne ainsi que de petites sociétés, notamment des cabinets d'avocats et des cabinets comptables.

Le responsable israélien affirme toutefois que les systèmes les plus sensibles ont jusqu'à présent été protégés. « Jusqu'à présent – et nous espérons que cela restera ainsi – nous avons réussi à repousser les attaques contre les infrastructures critiques », a-t-il assuré.

En revanche, plusieurs entreprises moins bien protégées auraient vu leurs systèmes informatiques totalement effacés à la suite d'attaques, sans que leurs noms ne soient révélés.

L'Iran rejette habituellement toute implication dans des campagnes de piratage informatique contre des États étrangers, tout en affirmant être lui-même régulièrement la cible de cyberattaques.

Cette montée des offensives numériques illustre l'importance croissante du cyberespace comme nouveau front de confrontation entre Téhéran et Jérusalem, au-delà des opérations militaires.