Les États-Unis affirment avoir frappé le sud de l’Iran en légitime défense

L’armée américaine a annoncé avoir mené des frappes dans le sud de l’Iran, visant notamment des embarcations soupçonnées de vouloir poser des mines ainsi que des sites de lancement de missiles.

Le Commandement central américain, le CENTCOM, affirme que ces frappes ont été menées en légitime défense afin de protéger les forces américaines face aux menaces iraniennes.

« Le CENTCOM continue de défendre nos forces tout en faisant preuve de retenue pendant le cessez-le-feu en cours », a déclaré le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement américain.

Selon des informations non confirmées en provenance d’Iran, quatre membres des Gardiens de la révolution auraient été tués dans des frappes américaines à Bandar Abbas, dans le sud du pays.

Ces frappes interviennent alors que les négociations se poursuivent pour tenter de mettre fin à la guerre et parvenir à un accord régional. Selon Al Jazeera, l’Iran aurait averti les États-Unis que toute frappe israélienne à Beyrouth mettrait en danger ces discussions.

Cette mise en garde vise directement les appels récents de responsables israéliens à durcir la réponse militaire contre le Hezbollah au Liban, notamment après plusieurs attaques de drones explosifs visant des soldats israéliens.