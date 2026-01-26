Les Houthis menacent de reprendre leurs attaques en mer Rouge

Les terroristes Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, ont de nouveau brandi la menace d’attaques contre les navires transitant par la mer Rouge, ravivant les tensions dans l’un des corridors maritimes les plus stratégiques au monde. Cette annonce intervient alors que les États-Unis déploient un porte-avions et plusieurs destroyers dans la région, sur fond de crispation croissante avec Téhéran.

Dans une courte vidéo diffusée récemment, les Houthis montrent des images déjà connues d’un navire en flammes accompagnées du mot "Bientôt". Sans donner davantage de précisions, le message laisse entendre une possible reprise des frappes contre le trafic maritime, que les terroristes avaient multipliées ces derniers mois.

Avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu lié à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, les Houthis avaient mené plus d’une centaine d’attaques contre des navires commerciaux, affirmant agir pour faire pression sur Israël. Ils avaient suspendu leurs opérations après la trêve, tout en répétant qu’ils se réservaient le droit de reprendre les hostilités. Parallèlement, ils ont tiré ces deux dernières années des centaines de missiles et de roquettes en direction d’Israël.

Cette nouvelle menace survient alors que le porte-avions américain USS Abraham Lincoln, escorté de plusieurs destroyers lance-missiles, se dirige vers la zone. Le président Donald Trump a confirmé ce redéploiement, évoquant une mesure de précaution en cas de décision d’intervention contre l’Iran.

Washington surveille de près la situation intérieure iranienne, marquée par une répression sévère contre des manifestations à l’échelle nationale. Donald Trump a fixé deux lignes rouges susceptibles de déclencher une action militaire : la mort de manifestants pacifiques et d’éventuelles exécutions massives de personnes arrêtées lors de cette vague de répression.

Dans ce contexte explosif, les menaces des terroristes Houthis apparaissent comme un soutien indirect à Téhéran, au moment où la pression militaire et diplomatique américaine se renforce autour de l’Iran. La mer Rouge, déjà fragilisée par des mois d’attaques, pourrait ainsi redevenir un théâtre majeur de confrontation régionale.