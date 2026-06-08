Les Houthis menacent de viser tout trafic maritime israélien en mer Rouge

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a annoncé lundi que les forces yéménites avaient mené une opération visant des « objectifs sensibles » israéliens dans la région de Jaffa, dans le centre d’Israël, au moyen d’une salve de roquettes.

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Dans une déclaration télévisée, Yahya Saree a affirmé que l’attaque s’inscrivait dans le cadre du soutien du mouvement à l’Iran, à Gaza, au Liban et à ce qu’il a qualifié d’« axe de la résistance » face à Israël et aux États-Unis.

Le responsable houthi a également annoncé une nouvelle étape dans l’escalade régionale, déclarant qu’à compter de la publication de ce communiqué, « tout mouvement maritime israélien en mer Rouge » serait considéré comme une cible militaire légitime.

Selon lui, les Houthis répondront à toute intensification des opérations israéliennes par une intensification de leurs propres attaques. Il a assuré que les opérations militaires du mouvement terroriste se poursuivraient tant que continueront, selon ses termes, les actions israéliennes contre Gaza, l’Iran et les autres acteurs de l’« axe de la résistance ».

Le porte-parole a également affirmé que le mouvement était prêt à affronter « tous les scénarios » et à poursuivre ses opérations sur différents fronts.

Cette déclaration intervient alors que les tensions régionales connaissent une nouvelle poussée après des échanges de frappes entre Israël et l’Iran, ainsi que plusieurs tirs revendiqués par les Houthis contre le territoire israélien au cours des dernières heures.