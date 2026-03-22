Les Houthis pourraient entrer en guerre aux côtés de l’Iran dans les prochains jours

La perspective d’un élargissement du conflit au Moyen-Orient se précise, alors que des sources sécuritaires régionales évoquent une possible entrée en guerre des rebelles houthis du Yémen dès le début de la semaine prochaine. Selon ces informations, l’Iran et les terroristes du Hezbollah exerceraient une pression croissante sur les Houthis pour qu’ils rejoignent les hostilités, une décision qui pourrait intervenir après la fin de l’Aïd el-Fitr.

Sur le plan officiel, les Houthis continuent d’affirmer leur soutien à Téhéran, indiquant qu’ils interviendront en fonction de l’évolution de la situation. Parallèlement, des sources opposées aux Houthis au Yémen rapportent un renforcement récent de leurs forces autour du port stratégique d’Al-Hodeïda, signe possible de préparatifs militaires en vue d’une implication imminente.

Selon un responsable militaire iranien cité dans les médias locaux, une intervention des Houthis pourrait notamment se traduire par des actions en mer Rouge, avec la menace de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb en cas d’escalade majeure, notamment une éventuelle offensive terrestre américaine contre l’Iran.

De leur côté, les autorités houthies ont mis en garde contre toute intervention étrangère dans la région, dénonçant une tentative des États-Unis d’élargir le conflit. Elles affirment suivre de près les développements et promettent de ne pas rester passives face à l’évolution de la situation, laissant planer la possibilité d’une entrée imminente dans le conflit.