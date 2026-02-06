Les Houthis menacent encore Israël, mais peinent à se relever

Près de cinq mois après la dernière frappe israélienne au Yémen, les Houthis continuent de brandir des menaces contre Israël, tout en restant affaiblis sur le plan opérationnel. Selon des informations diffusées jeudi soir par Kan, le mouvement terroriste n’est toujours pas parvenu à rétablir le fonctionnement normal de son aviation civile. L’activité de l’aéroport international de Sanaa demeure très limitée, et les compagnies aériennes internationales refusent de reprendre leurs liaisons vers la capitale yéménite.

Cette paralysie prolongée pèse lourdement sur la direction des terroristes houthis, tant sur le plan stratégique qu’économique. L’absence de trafic aérien complique notamment l’acheminement clandestin d’armes sophistiquées et de composants essentiels à leurs capacités militaires. Elle affecte également la logistique et l’efficacité opérationnelle de leurs forces sur le terrain.

Au-delà de l’aspect militaire, le blocage du secteur aérien empêche toute reprise d’une activité économique minimale. Un impact qui ne touche pas seulement l’organisation terroriste elle-même, mais aggrave aussi la situation déjà précaire de la population locale au Yémen, confrontée à une crise économique persistante.

Les responsables sécuritaires israéliens appellent toutefois à la prudence. Malgré leurs difficultés internes, les terroristes houthis conservent des capacités de nuisance significatives. Ils restent une menace crédible pour la navigation maritime sur les grandes routes du commerce international et pour Israël. La principale inquiétude concerne un scénario d’escalade régionale : en cas de confrontation directe entre les États-Unis et Iran, les terroristes houthis pourraient agir comme relais de Téhéran et intensifier leurs attaques dans la région.