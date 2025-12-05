Liban : projet européen de surveillance des frontières et contre-proposition israélo-américaine

Le quotidien libanais Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a révélé vendredi l'existence d'un projet européen visant à établir une surveillance internationale des frontières entre le Liban et la Syrie, ainsi qu'entre le Liban et Israël.

Cette information survient alors qu'une délégation des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à se rendre dans le sud du Liban, accompagnée de l'émissaire américaine Morgan Ortagus. Selon le journal, la France et d'autres pays européens portent une initiative prévoyant que les forces de la FINUL, dont le mandat expire l'année prochaine, étendent leur mission à la frontière libano-syrienne, tout en maintenant leur présence à la frontière israélienne.

L'Union européenne serait disposée à financer ce déploiement. Des tentatives auraient déjà été menées pour convaincre le Liban de la nécessité d'une telle présence sur ses frontières. Paris proposerait par ailleurs de faciliter un dialogue entre le Liban et la Syrie concernant la délimitation de leurs frontières terrestres et maritimes.

Israël, peu favorable à une présence internationale renforcée dans le sud du Liban, soutiendrait selon Al-Akhbar une solution différente : confier à la Grande-Bretagne un rôle de supervision de la sécurité libanaise par l'installation de tours d'observation le long des frontières méridionales, orientales et septentrionales du pays.

Des réunions se seraient déjà tenues à Beyrouth et dans l'est du Liban pour déterminer l'emplacement de ces nouvelles structures. Jérusalem insisterait pour que les tours situées dans le sud soient construites dans la partie nord de cette zone frontalière.

Washington soutiendrait le déploiement d'une nouvelle force internationale à la frontière libano-syrienne, accompagnée d'un contingent d'observateurs limité à une centaine de personnes, dont les États-Unis et Israël choisiraient les pays participants.

Une source officielle syrienne a indiqué au journal que Damas dispose de tous les documents nécessaires pour délimiter la frontière terrestre, tout en soulignant la complexité de la tâche : des milliers de personnes vivent dans des zones disputées depuis des années entre les deux pays. Concernant l'envoi de forces internationales, cette même source a averti qu'une présence étrangère à la frontière aurait des répercussions négatives pour tous