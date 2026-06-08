🔴 Donald Trump annonce un accord de paix « imminent » au Moyen-Orient

Donald Trump affirme qu'un accord de paix au Moyen-Orient pourrait être conclu dans les « deux ou trois prochains jours ».

Le président américain Donald Trump a déclaré ce mardi que les négociations en vue d'un accord de paix au Moyen-Orient étaient dans leur « phase finale », laissant entrevoir une percée diplomatique imminente.

« Nous sommes dans les derniers instants de ce qui sera un très, très bon accord », a-t-il déclaré aux journalistes avant d'embarquer à bord d'Air Force One.

Interrogé sur le calendrier des discussions, Donald Trump a estimé qu'un accord pourrait être conclu dans les « deux ou trois jours » à venir.

Le président américain n'a fourni aucun détail sur le contenu de l'accord ni sur les parties impliquées. Cette déclaration intervient alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour consolider le cessez-le-feu fragile entre Israël et l'Iran et réduire les tensions régionales.