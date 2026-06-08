LIVE BLOG | Frappes Iran-Israël suspendues après l’intervention de Trump ; Israël mène des frappes dans le sud du Liban
"Nous poursuivons les discussions et espérons parvenir à un accord d’ici la fin du mois de juin" a déclaré l'ambassadeur de l’Iran auprès de l’ONU : Amir-Saeid Iravani.
Le président américain Donald Trump a déclaré que les pilotes de l'hélicoptère Apache de l'armée américaine qui s'est écrasé près du détroit d'Ormuz étaient « sains et saufs »
🔴 Tsahal mène des frappes à Aabbasiyyeh ainsi que dans plusieurs localités de la région de Tyr, dans le sud du Liban
🔴 Donald Trump annonce un accord de paix « imminent » au Moyen-Orient
Donald Trump affirme qu'un accord de paix au Moyen-Orient pourrait être conclu dans les « deux ou trois prochains jours ».
Le président américain Donald Trump a déclaré ce mardi que les négociations en vue d'un accord de paix au Moyen-Orient étaient dans leur « phase finale », laissant entrevoir une percée diplomatique imminente.
« Nous sommes dans les derniers instants de ce qui sera un très, très bon accord », a-t-il déclaré aux journalistes avant d'embarquer à bord d'Air Force One.
Interrogé sur le calendrier des discussions, Donald Trump a estimé qu'un accord pourrait être conclu dans les « deux ou trois jours » à venir.
Le président américain n'a fourni aucun détail sur le contenu de l'accord ni sur les parties impliquées. Cette déclaration intervient alors que les efforts diplomatiques se multiplient pour consolider le cessez-le-feu fragile entre Israël et l'Iran et réduire les tensions régionales.
Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a été suspendu de ses fonctions
Les États membres de la CPI voteront ultérieurement pour décider de son avenir.
Selon Reuters, le bureau exécutif de l’Assemblée des États parties de la CPI a suspendu Karim Khan à la suite d’une enquête sur des accusations de comportement sexuel inapproprié. Son cas sera désormais soumis aux 125 États membres de la CPI, qui devront se prononcer lors d’une session spéciale sur son maintien ou sa révocation.
L’ambassadeur de l’Iran auprès de l’ONU, Amir-Saeid Iravani, a déclaré :
« Les États-Unis et l’Iran continuent d’échanger des points de vue afin de parvenir à un texte final par l’intermédiaire de la médiation pakistanaise.
Nous ne sommes pas encore parvenus au texte définitif, mais nous poursuivons les discussions et espérons parvenir à un accord d’ici la fin du mois de juin.
L’accord de cessez-le-feu sera global et couvrira l’ensemble de la région, y compris le Liban. »
Des informations récentes confirment qu’Iravani a déclaré que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivaient et qu’il espérait qu’elles aboutiraient « très bientôt ».
L’idée que le cessez-le-feu devrait également inclure le Liban correspond à la position défendue par l’Iran depuis plusieurs semaines. Téhéran et Islamabad ont soutenu qu’un accord régional durable devait englober le front libanais, alors que les États-Unis et Israël ont parfois présenté les dossiers iranien et libanais comme distincts.
Toutefois, il faut noter que les négociations restent en cours et qu’aucun texte final n’a encore été officiellement publié. Certaines modalités, notamment concernant le Liban et Hezbollah, demeurent contestées entre les différentes parties.
Des sirènes qui ont retenti à 23h56 et 00h08 signalant une infiltration d’aéronef hostile dans de nombreuses zones du nord d’Israël, une cible aérienne suspecte a été identifiée. L’incident est désormais terminé. Aucun blessé n’a été signalé.
Des sirènes d’alerte ont retenti dans la région d’Eilat en raison d’une possible infiltration aérienne hostile
* Un objet aérien suspect en provenance du Yémen a été détecté.
* Les systèmes de défense israéliens ont intercepté la cible avant qu’elle ne puisse atteindre son objectif.
* L’armée a annoncé que l’incident est terminé et qu’il n’y a plus de menace immédiate liée à cet événement.
Aucune victime ni aucun dégât n’ont été signalés dans ce communiqué. La cible était vraisemblablement un drone (UAV) plutôt qu’un missile balistique.