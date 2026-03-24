Mohammad Baqer Zolghadr nommé chef de la sécurité nationale après l'élimination de Larijani

L’Iran a nommé Mohammad Baqer Zolghadr à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale, en remplacement d’Ali Larijani, récemment éliminé lors d’une frappe israélienne. Jusqu’à présent secrétaire du Conseil de discernement de l’intérêt du régime, Zolghadr accède à l’un des postes les plus stratégiques de l’appareil iranien, au cœur de la gestion sécuritaire et politique du pays.

L'élimination de Larijani marque un tournant majeur pour le régime. Figure centrale de l’élite iranienne depuis près de quarante ans, il occupait une position clé à l’interface entre les sphères politique, sécuritaire et nucléaire. Considéré comme un “gestionnaire de crise” influent, il jouait un rôle déterminant dans les négociations avec les puissances occidentales et dans la coordination des grandes orientations du régime. Docteur en philosophie et réputé relativement pragmatique, il était également perçu comme l’un des hommes forts du pouvoir ces dernières semaines.

Parallèlement, les tensions régionales se poursuivent. Le Liban a annoncé revenir sur son acceptation de l’ambassadeur iranien désigné, Mohammad Reza Shibani, le déclarant persona non grata et lui ordonnant de quitter le territoire d’ici dimanche. Cette décision, officialisée par le ministère libanais des Affaires étrangères, s’inscrit dans un contexte de crispation croissante entre Beyrouth et Téhéran, sur fond de guerre régionale et d’implication du Hezbollah.