Le Liban expulse l'ambassadeur d'Iran déclaré persona non grata

Le Liban a décidé d’expulser le représentant iranien sur son territoire, dans un contexte de fortes tensions liées au conflit en cours au Moyen-Orient. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raggi, a annoncé avoir ordonné la convocation du chargé d’affaires iranien afin de lui notifier le retrait de l’agrément accordé à l’ambassadeur désigné, Mohammad Reza Shibani, désormais déclaré persona non grata. Celui-ci a été sommé de quitter le pays au plus tard le 29 mars 2026.

Cette décision intervient alors que le Liban est de plus en plus entraîné dans le conflit, notamment en raison des actions du Hezbollah, organisation terroriste soutenue par l’Iran. Malgré les demandes du gouvernement libanais, le mouvement refuse de déposer les armes et poursuit ses attaques contre Israël, provoquant en retour une intensification des frappes israéliennes et des opérations terrestres dans le sud du pays.

La situation a entraîné de lourdes conséquences humanitaires, avec plus d’un million de personnes déplacées. Dans ce contexte, la décision de Beyrouth marque une prise de distance notable vis-à-vis de Téhéran, alors que le pays tente de contenir les répercussions du conflit sur son territoire.