Israël Katz : "Tsahal poursuivra ses opérations au Liban avec toute sa puissance contre le Hezbollah"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé mardi que l’armée israélienne intensifiait ses opérations au Liban contre le Hezbollah tout en poursuivant ses frappes contre l’Iran. Lors d’une évaluation de la situation menée avec le chef d’état-major Eyal Zamir et plusieurs hauts responsables sécuritaires, il a souligné la détermination de Tsahal à neutraliser durablement les menaces pesant sur le nord d’Israël.

"Nous continuons de frapper l’Iran de toutes nos forces", a déclaré Israël Katz, accusant le Hezbollah d’avoir "commis une grave erreur en attaquant Israël en tant qu’outil du régime terroriste iranien". Il a averti que le mouvement chiite "paie et paiera un lourd prix", ajoutant que l’armée israélienne "continuera d’opérer au Liban avec toute sa puissance contre les terroristes du Hezbollah et leurs lanceurs de missiles".

Le ministre a également critiqué le gouvernement libanais, affirmant qu’il n’avait pas respecté son engagement de désarmer le Hezbollah. "Le gouvernement libanais s’est engagé à désarmer le Hezbollah dans le sud du Liban et dans tout le pays, et n’a rien fait", a-t-il dénoncé. Sur le terrain, Tsahal mène des opérations terrestres visant à établir une zone de sécurité, à éliminer les terroristes du groupe et à détruire ses infrastructures, y compris dans des villages frontaliers utilisés comme bases opérationnelles.

Israël Katz a par ailleurs indiqué que les infrastructures de transport utilisées par le Hezbollah avaient été ciblées. "Tous les ponts au-dessus du Litani que le Hezbollah utilisait pour transférer des terroristes et des armes ont été détruits", a-t-il affirmé, précisant que l’armée entend désormais contrôler les axes restants et la zone jusqu’au fleuve. Il a également insisté sur une ligne rouge : "Le principe est clair : là où il y a du terrorisme et des missiles, il n’y aura ni maisons ni habitants et Tsahal sera présent".

Enfin, le ministre a averti que les centaines de milliers d’habitants du Sud-Liban déplacés vers le nord ne pourront pas retourner dans leurs localités situées au sud du Litani tant que la sécurité ne sera pas assurée pour les habitants du nord d’Israël. "Nous ne permettrons pas un retour à la situation du 7 octobre", a-t-il conclu, promettant de "garantir la sécurité des populations du nord".