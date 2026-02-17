Le Liban prévoit quatre mois pour la seconde phase du désarmement du Hezbollah

Le gouvernement libanais a annoncé que la deuxième phase du plan de désarmement du Hezbollah dans le sud du pays devrait s’étendre sur une période de quatre mois, susceptible d’être prolongée en fonction des capacités de l’armée, de la situation sécuritaire et d’éventuelles frappes israéliennes. À l’issue d’un Conseil des ministres, le ministre de l’Information Paul Morcos a indiqué que l’exécutif avait pris acte de la présentation de l’état-major concernant cette nouvelle étape.

L’armée libanaise affirme avoir achevé le mois dernier la première phase de son plan, qui portait sur la zone comprise entre le fleuve Litani et la frontière israélienne, soit une bande d’environ 30 kilomètres au sud du pays. La seconde phase doit désormais s’appliquer aux secteurs situés au nord du Litani.

Beyrouth s’est engagé à désarmer les terroristes du Hezbollah, fortement affaiblis par la récente guerre avec Israël. Toutefois, Israël met en doute l’achèvement effectif du désarmement au sud du Litani et poursuit des frappes ciblées contre des membres et des infrastructures du groupe terroriste dans la région.