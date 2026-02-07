Jean-Noël Barrot appelle à donner à l’armée libanaise les moyens de désarmer le Hezbollah

Il a appelé à renforcer les capacités de l’armée libanaise afin qu’elle puisse désarmer le Hezbollah et assumer, à terme, le rôle aujourd’hui dévolu aux forces de l’ONU.

i24NEWS
3 min
Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, à Bagdad, Irak, le 05.02.2026
Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, à Bagdad, Irak, le 05.02.2026

En visite à Beyrouth, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé vendredi que l’armée libanaise devait disposer des « moyens nécessaires » pour désarmer le Hezbollah et, à terme, remplacer la force de maintien de la paix de l’ONU au Liban (FINUL), dont le mandat doit s’achever à la fin de l’année.

« La vision de la France pour le Liban est celle d’un État fort et souverain, détenant le monopole des armes », a déclaré Jean-Noël Barrot à l’AFP. Selon lui, « la première étape pour atteindre cet objectif est de permettre aux forces armées libanaises de poursuivre le travail de désarmement du Hezbollah ».

Liban : ceinture de feu de Tsahal contre les positions du Hezbollah

Le groupe terroriste soutenu par l’Iran est sorti affaibli de sa dernière guerre avec Israël, conclue par un cessez-le-feu en novembre 2024. Un responsable diplomatique français estime que « le contexte régional ouvre une fenêtre d’opportunité », en raison notamment de « l’affaiblissement du régime iranien ».

Conformément aux engagements de la trêve, l’armée libanaise a annoncé en janvier avoir achevé une première phase du plan gouvernemental de désarmement, couvrant la zone située entre le fleuve Litani et la frontière israélienne. « La deuxième phase doit désormais commencer », a souligné Jean-Noël Barrot, précisant que le plan correspondant serait présenté dans les prochains jours, avant une conférence de soutien à l’armée libanaise prévue à Paris le 5 mars.

Cette seconde étape concerne la zone comprise entre les fleuves Litani et Awali, à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Le Hezbollah refuse pour l’instant de remettre ses armes au nord du Litani.

Jean-Noël Barrot a également estimé que l’armée libanaise devait se préparer à « remplacer la FINUL lorsque le moment viendra ». Le Conseil de sécurité de l’ONU a en effet décidé de mettre fin au mandat de la force à la fin de l’année, après des demandes en ce sens des États-Unis et d’Israël.

Parallèlement, la pression américaine s’accentue sur Beyrouth pour accélérer le désarmement du Hezbollah. Dans ce contexte, le groupe terroriste a accepté cette semaine la démission de son chef de la sécurité, Wafiq Safa, dans ce qui apparaît comme une restructuration interne après ses lourdes pertes militaires.

